台湾债市：10年券殖利率早盘狭幅波动，成交量缩减市场陷入胶着

路透台北7月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘先升后微跌；交易员指出，美债殖利率周四虽收涨，惟台债缺乏方向，早盘于平盘附近狭幅波动，成交量明显缩减。

他们表示，由于市场无明确方向，交易商多偏谨慎，大都只做短线操作，大型银行与投资盘则收手，致殖利率陷胶着状态。

〞不知道要做哪边啊，上不去就往下做嘛，但没有人要跟啊，量都出不来，胶着啦。〞一大型银行交易员说。

他指出，因美国FED将缩表，目前市场气氛相对谨慎，台债殖利率底部出现越盘越高的迹象，后续应留意欧美等总体经济及国际原物料价格变化。

一大型证券商交易员说，市场气氛虽偏谨慎，但美国指标10年债殖利率只要不弹破2.4%，台债仍是相对安全的，惟因市场没有方向，交易商仅小量操作，交投冷清。

另一大型证券商交易员则说，市场资金虽充沛，惟从近期10年券殖利率往下至1.02%左右追价力道即减弱，往上弹至1.1%附近即吸引银行买盘进场来看，殖利率将呈区间盘整格局，〞就僵持在这里不太动吧，10年券要换券了，目前气氛又不是很看好，大家都偏谨慎。〞

美国指标10年期公债价格周四下跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘报2.28%。

本地时间10:56，10年券106/4殖利率跌0.23基点至1.0375%，成交18.5亿台币；而五年券106/5殖利率则涨0.83基点至0.7322%，成交17.0亿台币；台股加权指数跌0.65%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.05%。

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