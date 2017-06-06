台湾债市：10年券殖利率早盘续跌，受大型金融机构积极买入长债带动

路透台北6月6日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周二早盘出量走跌；交易员表示，因近期大型金融机构积极买入20年和30年等长券，短多顺势做多进而把殖利率往下拉，短线观察重点在106/4R能否守住1.0%整数大关。

他们指出，美债殖利率虽止跌反弹，惟近来台债长券买气旺盛，市场气氛偏多，殖利率亦跟着走低，驱动五年和10年券殖利率走跌。

〞长债买盘积极带动短端殖利率下来，市场气氛偏乐观，短线多单试着做多。〞一大型银行交易员说。

但他表示，从106/4R期发行前交易空单未持续增加来看，显示交易商大都没有留单，采做一天看一天的短打操作策略。

一大型证券商交易员则称，由于市场气氛仍偏多，交易商趁标债前积极做多，把殖利率往下拉，〞这样标债时才不标太高，营造偏多气氛。〞

他们指出，随殖利率走低且气氛偏乐观，但殖利率大幅往下力道应有限，且风险渐增，再者，央行即使持续采取宽松货币政策，但还不至于进一步降息，表示利率距离底部不远。

今日106/4R期发行前交易殖利率最低跌至1.0051%，创本期券发行前交易以来新低，并创10年券殖利率逾1个半月盘中新低，此前新低为4月19日在0.9950%。

早盘30年期公债殖利率下跌2基点至1.89%，跌破标债利率1.922%，并创该期券殖利率新低。

本地时间10:50，10年券106/4R殖利率跌1.8基点至1.0080%，成交156.5亿台币；而五年券106/5殖利率则跌1.25基点至0.7100%，成交18.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.32%。

美国10年期公债周一价格下跌4/32，收益率报2.173%，周五尾盘报2.159%。

交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.70-0.74%；而106/4R期交易区间则预估在1.0-1.04%。

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