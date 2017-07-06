台湾债市：10年券殖利率早盘随美债下跌，量缩观望美国非农数据

路透台北7月6日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘下跌，交易员指因昨晚美债收低，且今日台股下跌；但市场观望心态偏浓，令交易量较上日明显萎缩。

他们指出，美国10年公债殖利率昨晚在触及2.35%高位后回落，但仍在相对高位。今晚还有美联储副主席费舍尔等将发表演说，明日又将公布关键的非农就业数据，相关变数厘清前，台债料维持低量盘整格局。

〞多空都不敢轻举妄动，要看接下来的国际事件如何发展。〞一大型银行交易员说。

另一证券商交易员指出，美债殖利率目前呈现冲高后回落格局，方向仍待进一步厘清。短线若是回测不了2.25%，多头就要小心。

路透调查的经济学家预计，上月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5月时为增加13.8万个。

本地时间10:31，106/4殖利率跌0.81基点至1.0939%，区间在1.0900-1.1030%，成交仅17亿台币，较上日大致时段的51.5亿台币萎缩；至于台股加权指数则跌0.49%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.12%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.78-0.81%。

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