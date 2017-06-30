台湾债市：10年券殖利率早盘随美债走扬，短多逢高进场应留意尾盘变化

路透台北6月30日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘走扬。交易员表示，受美债殖利率持续弹升冲击，10年券开高走高并一度弹破1.07%，随即吸引短线多单进场，抑殖利率升幅，但尾盘须留意殖利率可能进一步弹高。

他们指出，美债殖利率连日来一路上扬，周四10年指标债最高弹至2.30%，早盘台债再受牵引债利率止跌反弹，短多则利用筹码面和基本面等优势逢高进场；但近来外在环境气氛不佳，欧美债券殖利率持续上攻，市场气氛不利短多，料台债仍将受美债和德债等牵引，后续观察重点仍在欧美等国际市场变化。

〞早上有点想要冲刺的味道，殖利率冲到1.07%(买盘)本来排一堆的，但很快就熄火了。〞一大型银行交易员说，〞反正利率有上来就多少拿一点，但只能慢慢拿、慢慢拿，不敢急着进场，太早进场很快就会被扛出去。〞

另一大型银行交易员表示，目前国际市场氛围不太对劲，由于欧洲景气有望往复苏之路迈进，促资金开始撤离美股并回流欧元区，致美股下挫、欧股走扬，后续应留意国际资金在利差交易的变化。

周四指标10年期美债价格跌14/32，收益率报2.27%，稍早升至5月17日来最高的2.30%。

本地时间10:58，10年券106/4殖利率涨1.63基点至1.0643%，区间在1.0600-1.0720%，成交29亿台币；至于台股加权指数则跌0.59%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间估在1.06-1.09%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在0.73-078%。

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