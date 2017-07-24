台湾债市：10年券殖利率早盘随美债走跌，惟追价意愿弱交投偏冷

路透台北7月24日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘走跌。交易员表示，106/4殖利率跟随美债开低走低，惟往下追价意愿薄弱，交投偏冷；短线重点观察美国10年指标债殖利率是否跌破2.2%。

他们指出，受美国10年指标债殖利率上日下跌3个基点激励，早盘台债气氛略偏多，殖利率续呈下跌走势，但随即引短多出场，殖利率跌幅明显缩减。

〞美债破2.25%啊，气氛有稍微偏多一点点。〞一大型证券商交易员说。

但他同时指出，10年券殖利率虽跟着美债走低，银行买盘却未转趋积极，加上10年券将换券，预估接下来往下追价意愿将越来越薄弱。

一大型银行交易员即称，从上周三及周五台债殖利率均上演开低走高且收最高戏码来看，显示逢低卖压依旧相当沉重，后续观察在美债殖利率是否跌破2.2%。

另一大型银行交易员亦指出，因殖利率往下追价易遭套牢，多家证券商已开始缩手或偏短线操作，〞会怕啊，现在大家都做很短，要不然就会套住。〞

本地时间10:57，10年券106/4殖利率跌0.20基点至1.0559%，成交15.5亿台币；五年券106/5殖利率涨0.01基点至0.7361%，成交4.5亿台币；而台股加权指数则跌0.01%。

美国指标10年期上周五下跌逾3个基点报2.230%，此前触及三周低位的2.225%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.07%。

最新相关报导链接：

--美国债市：收益率下跌，因欧元上涨和股市下挫

--欧洲金融：欧洲央行高层认为10月为决定QE未来的最可能时机--消息

--《一周经济焦点》全球经济将步入增长放缓阶段，有待数据佐证(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)