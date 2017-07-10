台湾债市：10年券殖利率走高，美国就业数据强劲支撑升息脚步

路透台北7月10日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一早盘走高。交易员指出，美国就业数据强劲使升息的押注偏高，带动美债殖利率大幅攀升。不过今日台债交投偏冷清，五年期增额券更显清淡。

交易员表示，虽然美国和欧洲公债殖利率明显走高，主要起因市场预期央行可能收紧政策，不过台湾的通膨仍低，目前央行货币政策仍偏向宽松，预料利率不动。因此近期10年公债殖利率虽明显走高，但五年短期指标公债却按兵不动。

〞震央的源头在国外，虽然台湾可能利率先不动，但未来还很难说。〞一位大型证券商交易员说。

他们也表示，五年指标106/5增额发行公债将在本周五标售。但统计此期公债目前为止的空单余额只有24.5亿台币，尚不致引发空头回补需求。

另一小型证券商交易员认为，近期股市和汇市走向可以密切关注；若股市大跌则可能消息面风险升高，避险资金前进债市，有利债市。但若股市是缓跌，不排除是外资的钱缓步撤出台湾，这情况则不利债市。

本地时间10:24，五年券106/5R尚未成交；10年券106/4殖利率涨0.49基点至1.1100%，成交10.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.02%。

多数美国公债收益率周五上扬，长债收益率一度触及数周高位，因美国就业数据强劲，足以支持市场维持全球央行货币政策将收紧的预期。指标10年期公债收益率触及逾八周高位2.398%。

交易员预估，今天五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间在1.10-1.13%。

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