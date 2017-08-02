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台湾债市：10年券殖利率转收高，美国非农数据公布前操作谨慎
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2017年8月2日 / 早上6点03分 / 2 天前

台湾债市：10年券殖利率转收高，美国非农数据公布前操作谨慎

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 扭转早盘跌势收高，因追价意愿低落
    * 短期难脱狭幅整理，静候非农就业数据公布
    * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.02-1.06%

    路透台北8月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收高；交易员表示，昨晚美债殖利
率走低，台债稍事反映后即因追价动能不足在低档震荡整理，终场扭转跌势转收高。

    他们指出，周五美国即将公布7月非农就业数据，此前美债料难出现明确方向，台债更因流动性不足问题
，盘面仅剩少数交易商短线操作，短期难脱小区间整理格局。
    
    〞台债卡在要换券，成交量又不足，多看少做吧。〞一证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称，离月底新10年券106/9期开始发行前交易还有蛮长一段时间，但由
于银行等投资买盘离场观望，市场流动性不佳也让短线交易商不愿贸然进出，换券题材才会提前出现。
    
    不过他也提及，近期公司债标售的利率有逐渐下滑趋势，今日长春五年期公司债得标利率仅0.94%，但上
半年类公债的台电五年券利率却分别为1.13%、0.98%，公司债利率的走低，会不会对五年公债殖利率形成牵引
作用，值得观察。
    
    一大型银行交易员指出，以目前台债的利率，行库等长线买盘承接意愿不高，且预估殖利率下档空间有限
，再加上流动性不好，也不会想短线交易。
    
    他认为，可能必须要等到像是美国政治纷扰是否趋于缓和，或欧美经济体通膨有改善等结构性变化出现，
全球债市才会脱离盘整，届时台债交投也才能有新方向出现。   

    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.02-1.06%；五年公债106/5期殖利率区
间估在0.72-0.75%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
        
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 期                                                                 
  5   106/5                      +0.25     0.7410%  0.7270-0.7410%      19.0
 10   106/4                      +0.44     1.0543%  1.0325-1.0545%      77.5
    
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0543%
   5     106/5                       0.7410%
   2     106/7                      没有成交
 (完)     

 (记者 董永年 ；审校 乔艳红)

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