台湾债市：10年券殖利率转收高，美国非农数据公布前操作谨慎

* 扭转早盘跌势收高，因追价意愿低落 * 短期难脱狭幅整理，静候非农就业数据公布 * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.02-1.06% 路透台北8月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收高；交易员表示，昨晚美债殖利 率走低，台债稍事反映后即因追价动能不足在低档震荡整理，终场扭转跌势转收高。 他们指出，周五美国即将公布7月非农就业数据，此前美债料难出现明确方向，台债更因流动性不足问题 ，盘面仅剩少数交易商短线操作，短期难脱小区间整理格局。 〞台债卡在要换券，成交量又不足，多看少做吧。〞一证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，离月底新10年券106/9期开始发行前交易还有蛮长一段时间，但由 于银行等投资买盘离场观望，市场流动性不佳也让短线交易商不愿贸然进出，换券题材才会提前出现。 不过他也提及，近期公司债标售的利率有逐渐下滑趋势，今日长春五年期公司债得标利率仅0.94%，但上 半年类公债的台电五年券利率却分别为1.13%、0.98%，公司债利率的走低，会不会对五年公债殖利率形成牵引 作用，值得观察。 一大型银行交易员指出，以目前台债的利率，行库等长线买盘承接意愿不高，且预估殖利率下档空间有限 ，再加上流动性不好，也不会想短线交易。 他认为，可能必须要等到像是美国政治纷扰是否趋于缓和，或欧美经济体通膨有改善等结构性变化出现， 全球债市才会脱离盘整，届时台债交投也才能有新方向出现。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.02-1.06%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.25 0.7410% 0.7270-0.7410% 19.0 10 106/4 +0.44 1.0543% 1.0325-1.0545% 77.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0543% 5 106/5 0.7410% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年 ；审校 乔艳红)