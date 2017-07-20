台湾债市：10年券殖利率连四跌，交投清淡等待欧洲央行会议结果

* 指标10年券殖利率连四跌，量缩整理 * 观望欧洲央行会议结果 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.07% 路透台北7月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连四日收小跌 。交易员表示，美债殖利率维持低档，台债清淡中殖利率收盘小跌，并等待欧洲央行的利率 决议。 交易人士指出，今日台债成交量相当稀少，波动也不大，连欧美债市殖利率也窄幅波动 。即便是周一即将标售的两年券106/7期，也未见成交。市场交投意愿低落。 〞今天是无量也无价，波动很小。〞一位大型证券商交易员说。 另外一位银行业交易员也说，日本央行的会后声明符合预期，各方也还在观望今日稍晚 欧洲央行的结论。欧洲央行先前的说法虽偏向鹰派，不过通膨情况倒也仍算温和，市场仍在 等待欧洲央行指引最新方向。 日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化 了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。 美债收益率周三基本持平，交投清淡，指标公债收益率在周四欧洲央行召开政策会议前 触及近三周最低。1826 GMT，指标10年期美债收益率报2.266%，略高于周二收 盘，周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。 交易员预估，明日五年公债106/5殖利率区间估在0.74-0.76%；10年期公债106/4期殖利 率区间料在1.05-1.07%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.60 0.7410% 0.7400-0.7465% 9.5 10 106/4 -0.52 1.0573% 1.0561-1.0608% 17.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0573% 5 106/5 0.7410% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)