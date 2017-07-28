台湾债市：10年券殖利率量缩微收升，市场风险意识升高交投趋谨慎

* 10年券殖利率量缩微收升，短线区间整理 * 消息面忽多忽空，风险意识升交投趋谨慎 * 下周一106/4殖利率区间暂看1.03-1.07% 路透台北7月28日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五量缩微收升。交易员表示，随美 债殖利率收涨，早盘台债殖利率跟着走扬，惟在短线交易多单进场带动下，促使殖利率一度走跌，尾盘则以微 升作收，成交量明显缩减。 他们表示，因近来消息面忽多忽空，以致交投多偏小心谨慎，今天纯粹属交易盘，即在早盘先行买入，尾 盘即卖出，带动殖利率震荡收小升。 〞大家风险意愿升高了，进出都比较小心谨慎，因为消息面一下空一下多，很难掌握。〞一大型银行交易 员说，〞交易商动作都不敢太大，万一不小心押错边就惨了。〞 一大型证券商交易员则指出，因美国指标10年债殖利率仍在2.2-2.4%区间狭幅波动，且短线暂无利多或利 空消息，台债缺明确方向而陷区间整理。 他表示，以今天10年券殖利率收在1.05%以下观察，属偏多偏热格局，惟交易商大都开始放暑假，市场交 投冷清，成交量明显缩减，〞量太小，没有量来撑，这种价格太虚了。〞 一大型银行交易员也说，交投偏冷、成交量萎缩，短线殖利率将续呈区间整理格局，惟随全球景气缓步回 温，投资盘对收益率的要求亦跟着拉高，亦使近期殖利率底部呈缓步垫高迹象。 美国指标10年期公债价格周四下跌8/32，收益率报2.31%，周三尾盘报2.28%。 交易员预估，下周一10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期殖利率 区间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.90 0.7329% 0.7260-0.7330% 26.5 10 106/4 +0.12 1.0410% 1.0355-1.0435% 31.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0410% 5 106/5 0.7329% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)