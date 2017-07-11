台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，观望五年增额债标售结果

* 指标10年券殖利率收盘量缩下跌，跟随美债和欧债 * 观望五年增额债标售 * 106/4殖利率区间暂看1.08-1.13% 路透台北7月11日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收盘下跌。交 易员表示，美国及欧债殖利率收跌，带动台债略微向下修正；市场观望周五的五年公债标售 结果，量能不振。 他们称，亚洲交易时段的美债殖利率略有走高，但却未影响台债，殖利率终场收低。由 此可见台债气氛明显偏多。目前各方认为台湾下半年景气已趋缓，台债殖利率走高有明显接 手。 〞如果美债殖利率站到2.4%以上，台债也会往上打，大买盘就会进来开心的接。〞一位 大型证券商交易员说。 6月底公布的5月景气对策信号综合判断分数为20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯 ，显见景气正由稳定转向低迷。 他们也说，虽然欧、美央行货币政策正在转向，不过台湾央行尚无升息的迹象，这也令 台债的接手买盘相对稳定，气氛偏多。 6月底时，台湾央行宣布连四季维持利率不变，总裁称当前通膨温和；台湾央行总裁也 表示实质利率与经济成长率相比，显示货币政策不是特别宽松，因此利率无调升必要。 一位票券商交易员也指出，今年以来公司债发行利率一直偏低，需求很强，各金融机构 都有补券的需求，公司债市场供不应求。这情况也与公债市场相似。 交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.08-1.13%；而五年券106/5R期 A06105R=TWO发行前交易殖利率交易区间预料在0.77-0.82%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R -0.50 0.7950% 0.7900-0.7950% 2.0 10 106/4 -0.65 1.0990% 1.0950-1.1000% 2.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0990% 5 106/5 0.7900% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 杨淑祯)