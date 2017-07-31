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台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，风险意识升高往下追价意愿薄弱
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2017年7月31日 / 早上7点17分 / 1 天内

台湾债市：10年券殖利率量缩收跌，风险意识升高往下追价意愿薄弱

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4期殖利率收低，创10年券逾一个月新低
    * 美债殖利率收低，月底做帐促使殖利率收跌
    * 风险意识升高，往下追价力道弱成交量萎缩
    * 明日106/4殖利率区间估在1.02-1.05%

    路透台北7月31日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一量缩收小跌；交易员称，受美债
殖利率收跌带动，今天台债殖利率开低震荡收低；惟随殖利率跌至几乎触及区间下缘，风险意识升高，往下追
价意愿薄弱，成交量明显萎缩。
    
    他们指出，因今天是月底，在美债殖利率收低加上证券商月底做帐带动之下，促使殖利率走低，收盘并跌
破1.04%，创10年券殖利率逾一个月新低。
    
    〞今天就是跟着国际债市，成交量这么小，没什么搞头啦，就是区间。〞一大型证券商交易员说，〞现在
(殖利率)几乎触及区间下缘了，追价风险高，大家会比较谨慎一点。〞
        
    他们表示，从近期台币兑美元走升，及台股无明显大跌等观察，目前市场资金依旧宽松，整体而
言，台债仍是需求大于供给，短线采区间偏多操作。
   
    台币兑美元周一早盘略为走升。午后台币在韩元大升等因素带动下，台币升幅扩大
至逾1角，一度升破30.200大关，最高至30.195。

    今日10年券106/4期殖利率收在1.0315%，创10年券收盘逾一个月新低，此前收盘新低为6月27日的1.0135%
。

    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.02-1.05%；五年公债106/5期殖利率区
间估在0.72-0.74%。
     
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          收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
   年期     期别                     (基点)                              (亿台币)
      5    106/5                      -0.49     0.7280%  0.7220-0.7285%      14.0
     10    106/4                      -0.95     1.0315%  1.0250-1.0318%      20.0
       
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0315%
   5     106/5                       0.7280%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)

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