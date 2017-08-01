台湾债市：10年券殖利率随美债反弹，惟量能不足短线续呈震荡格局

路透台北8月1日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘走扬。交易员称，在美债殖利率收升带动下，台债早盘跟着弹高，但目前的殖利率水准仍无法吸引银行买盘进场，短多亦不致出场，量能依旧不足，短线料将呈震荡走势。

他们表示，就目前成交量观察，显然早盘仍是少数证券商在进行短线交易；且从台币兑美元持续走扬来看，代表市场资金仍相当宽松，短线多单不会出场。

〞今天就是震荡啦，短多还没有出场，因为资金还是宽松的。〞一大型银行交易员说，〞现在就是唯量是问，没有量就没有价。〞

他们认为，由于市场暂无利多与利空因素，债市没有明确方向，成交量若无法明显扩增，短线应不易有行情。

台币兑美元周二早盘走升，创逾一个半月高位。交易员称，因美元持续走跌、韩元兑美元升值带动，不过进口商逢低有买汇需求，稍稍抑制了台币的涨幅。

美国指标10年期公债周一价格下跌2/32，收益率报2.292%，高于上周五的2.287%。

本地时间10:50，10年券106/4殖利率涨1.45基点至1.0460%，成交43亿台币；五年券106/5殖利率涨1.60基点至0.7440%，成交10.5亿台币；台股加权指数则涨0.22%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.77%；106/4期殖利率交投区间料在1.02-1.07%。

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