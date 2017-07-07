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1 天前
台湾债市：10年券殖利率随美债收高，惟筹码优势缓和全球央行紧缩利空
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2017年7月7日 / 早上6点54分 / 1 天前

台湾债市：10年券殖利率随美债收高，惟筹码优势缓和全球央行紧缩利空

2 分钟阅读

    * 全球央行将收紧预期又起，台债随国际债市走空
    * 买盘仍逢高承接令殖利率收盘脱离日高点
    * 下周料反映美国非农数据与五年债标售
    * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.15%

    路透台北7月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收高。交易员表
示，因昨晚欧债与美债殖利率受全球央行将收紧政策预期冲击跳升，触发台债又一波停损卖
盘出笼，但买盘逢高承接，令殖利率收盘时脱离日高。
    
    展望下周，交易商表示，台债料先反映今晚美国非农数据公布后对国际债市的影响，但
若美债殖利率未能脱离今年以来的大区间，台债在拥有筹码集中优势下，也难脱震荡盘整格
局。此外，也要观察周五的五年期增额公债106/5R标售结果。
    
     〞筹码少是台债优势，第三季到期1,550亿台币，但才发行950亿。〞一银行交易主管
说。
    
    银行主管指出，由于预期全球央行将收紧政策，近期国际债市殖利率持续上扬，德债更
是引领修正的风暴中心。不过本周观察106/4的表现，只要弹升至1.13%的标债水准附近，就
会有买盘进场承接，表现相对稳定。     
    
    他并表示，台湾宽松环境短期难变，过多资金追逐少数标的的戏码仍是主轴，不只是公
债，像是最近标售的公司债，也吸引了不少不愿追低公债的买盘竞逐，得标利率因而纷纷走
低。
    
    一证券商交易主管则提及，欧美公债殖利率曲线转趋陡峭，台债今年因寿险业回头买进
长债，目前尾端尚未出现大幅修正走势。不过随着近期台币缓步走贬，会不会让寿险又舍弃
台债转而拥抱美元债，需要持续观察。
    
    除关注国际债市变化，交易商指出，也要留意下周五的五年增额公债106/5R标售。该券
在发行前交易期间成交状况清淡，因此难以捉摸买盘的心态。
    
    证券商交易主管指出，本周冷门五年券像是106/2、105/13都有见到实质买盘承接，整
条殖利率曲线也以短端表现最为持稳，预料标售结果应该不差。
    
    路透调查的经济学家预计，6月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5月时为增加13.8万个
。分析师称，周五将要发布的美国6月非农就业报告可能显示，就业岗位跳升，这将会推高
收益率。   
    
    交易员预估，下周10年公债106/4殖利率交易区间估在1.05-1.15%；而五年券106/5R期
A06105R=TWO发行前交易殖利率交易区间在0.73-0.83%。
              
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5  106/5R        +2.75     0.8000%    0.7955-0.8155%      30.0
 10   106/4                      +2.49     1.1051%    1.1050-1.1288%     111.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.1051%
   5    106/5R                       0.8000%
   2     106/1                      没有成交
                
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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