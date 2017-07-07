台湾债市：10年券殖利率随美债收高，惟筹码优势缓和全球央行紧缩利空

* 全球央行将收紧预期又起，台债随国际债市走空 * 买盘仍逢高承接令殖利率收盘脱离日高点 * 下周料反映美国非农数据与五年债标售 * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.15% 路透台北7月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五收高。交易员表 示，因昨晚欧债与美债殖利率受全球央行将收紧政策预期冲击跳升，触发台债又一波停损卖 盘出笼，但买盘逢高承接，令殖利率收盘时脱离日高。 展望下周，交易商表示，台债料先反映今晚美国非农数据公布后对国际债市的影响，但 若美债殖利率未能脱离今年以来的大区间，台债在拥有筹码集中优势下，也难脱震荡盘整格 局。此外，也要观察周五的五年期增额公债106/5R标售结果。 〞筹码少是台债优势，第三季到期1,550亿台币，但才发行950亿。〞一银行交易主管 说。 银行主管指出，由于预期全球央行将收紧政策，近期国际债市殖利率持续上扬，德债更 是引领修正的风暴中心。不过本周观察106/4的表现，只要弹升至1.13%的标债水准附近，就 会有买盘进场承接，表现相对稳定。 他并表示，台湾宽松环境短期难变，过多资金追逐少数标的的戏码仍是主轴，不只是公 债，像是最近标售的公司债，也吸引了不少不愿追低公债的买盘竞逐，得标利率因而纷纷走 低。 一证券商交易主管则提及，欧美公债殖利率曲线转趋陡峭，台债今年因寿险业回头买进 长债，目前尾端尚未出现大幅修正走势。不过随着近期台币缓步走贬，会不会让寿险又舍弃 台债转而拥抱美元债，需要持续观察。 除关注国际债市变化，交易商指出，也要留意下周五的五年增额公债106/5R标售。该券 在发行前交易期间成交状况清淡，因此难以捉摸买盘的心态。 证券商交易主管指出，本周冷门五年券像是106/2、105/13都有见到实质买盘承接，整 条殖利率曲线也以短端表现最为持稳，预料标售结果应该不差。 路透调查的经济学家预计，6月美国雇主新增17.9万个工作岗位，5月时为增加13.8万个 。分析师称，周五将要发布的美国6月非农就业报告可能显示，就业岗位跳升，这将会推高 收益率。 交易员预估，下周10年公债106/4殖利率交易区间估在1.05-1.15%；而五年券106/5R期 A06105R=TWO发行前交易殖利率交易区间在0.73-0.83%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R +2.75 0.8000% 0.7955-0.8155% 30.0 10 106/4 +2.49 1.1051% 1.1050-1.1288% 111.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.1051% 5 106/5R 0.8000% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)