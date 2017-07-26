台湾债市：10年券殖利率随美债收高，观望美联储利率决议

* 美债弹升且FOMC将宣布利率决议，交投审慎 * 美债后市仍是观盘重点，台债区间操作不变 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.08% 路透台北7月26日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三收高，中止连两日下跌走势。交 易员称，因昨晚美债殖利率弹升，且美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定在即，操作心态审慎，但 逢高也见买盘承接，限制了殖利率弹幅。 他们表示，昨晚美国指标10年期公债殖利率弹破2.30%，台债短多气氛遭破坏，不过多头有筹 码与资金面的有利条件撑腰，殖利率逢弹反而是有利的承接时机。不过美债仍将是牵动台债走势的最重要变数 。 〞我觉得要看美债殖利率，尤其是30年期快贴近2.92%年线，不知道2.95%附近有没有支撑?〞 一票券商交易员说。 另一证券商交易主管则称，昨晚美国10年公债殖利率弹到2.30%以上，接下来就看2.35%是不是有撑，若是 遭到突破，市场气氛将转空。 不过他也认为，在FED于9月召开议息会议前，由于处在讯息空窗期，预料将会是多头较好发挥的时点，但 届时不是追逐筹码的时候，反而应该要趁价格还不错时降低部位。 票券商交易员则指出，台湾10年公债殖利率今年以来虽然随国际盘剧烈波动，但仍不脱在1.00-1.15%区间 内来回震荡，在气氛尚未改变前，逢高酌量承接、走低则获利了结的波段操作模式不需改变。 针对央行自8月起扩大每月两年期定存单标售金额至400亿台币，一证券商交易员认为，相较于逾7.5兆台 币存单的发行余额，每月新增100亿实在微不足道。对债市影响有限。 惟证券商交易主管指出，随着短钱流动性缓步减少，有可能会影响未来公债标售的投标倍数。 台湾央行周二称，为因应金融机构资产配置需求，每月标售发行的两年期定存单金额，自300亿台币增为4 00亿台币。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.05-1.08%；五年公债106/5期殖利率区 间估在0.72-0.76%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +1.80 0.7420% 0.7356-0.7450% 13.0 10 106/4 +2.55 1.0700% 1.0630-1.0800% 79.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0700% 5 106/5 0.7420% 2 106/7 0.5050% (完) (记者 董永年；审校 林高丽)