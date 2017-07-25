台湾债市：10年券殖利率随美债走扬，交投谨慎静待美联储利率决议

路透台北7月25日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘微幅上扬；交易员称，受美债殖利率走扬带动，台债殖利率跟着弹升，惟交易商多偏谨慎抑殖利率弹幅，市场静候美联储利率决议及缩表时程。

他们指出，由于市场缺乏人气，早盘以当日冲销居多，且多属偏空的当冲，即交易员先卖再买，致殖利率弹升后随即缩减，交投亦偏冷清；料短线殖利率波动幅度不会太大，将呈区间整盘格局。

〞这波变得有点谨慎，波动率很小，交易员都不知道怎么了。〞一大型证券商交易员说，〞波动率小，就不会有多大行情。〞

一大型银行交易员亦称，台债跟随美债殖利率走扬，惟交投偏冷，成交量无法放大，后续观察重点在美国指标10年债殖利率走势。

美国指标10年期公债周一价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周五的2.23%，7月7日时收益率触及2.40%。

本地时间10:52，10年券106/4殖利率涨0.25基点至1.0515%，成交37.5亿台币；五年券106/5殖利率涨0.30基点至0.7330%，成交1.5亿台币；另台股加权指数则跌0.04%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在1.04-1.07%。

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