台湾债市：10年券殖利率震荡收跌，因逢高引买盘进场短线续整理

* 指标10年券殖利率开高震荡连二日收跌 * 早盘随美债殖利率反弹，逢高引买盘进场 * 静待美联储利率决议，短线续呈区间整理 * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.05% 路透台北7月25日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收跌。交易员 称，随美债殖利率反弹，早盘台债殖利率跟着走扬，惟逢高即吸引买盘进场，带动殖利率反 转下滑且连二日收低。 他们表示，因美债殖利率周一收高，且美国联储会开会在即，市场静待美FED开会结果 ，交投偏冷，短线殖利率将续呈区间整理格局。 〞台积电和台塑化上礼拜发放股利，有人手上有些钱，就进去买了，有点需求，但供给 不够，利率就下来了。〞一大型证券商交易员说，〞今年大部分人都是 buy and hold，买 了就丢到仓库里。〞 他指出，今天有一、两家交易商因有特定的需求，趁着美债殖利率走高，台债跟着反弹 之际逢高进场，但应只是纯粹的补券需求，短线殖利率进一步往下空间应有限。 另一大型证券商交易员亦称，台债殖利率早盘跟随美债走高，但接近中午时分开始有来 自证券商的买盘逢高进场，促使殖利率开高走高后反转走跌且跌破1.05%。 他们认为，以目前交投偏冷、成交量未能明显放大来看，显示市场并无明确方向，短线 殖利率将续呈区间狭幅整理走势；后续观察重点除美联储利率决议外，亦须视美债和欧债殖 利率走势。 美国指标10年期公债周一价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周五的2.23 %，7月7日时收益率触及2.40%。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.05%；五年公债106/5期A06 105=TWO殖利率区间估在0.72-0.74%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.60 0.7240% 0.7240-0.7350% 11.0 10 106/4 -0.45 1.0445% 1.0420-1.0630% 57.0 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0445% 5 106/5 0.7240% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)