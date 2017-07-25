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台湾债市：10年券殖利率震荡收跌，因逢高引买盘进场短线续整理
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2017年7月25日 / 早上6点53分 / 1 天内

台湾债市：10年券殖利率震荡收跌，因逢高引买盘进场短线续整理

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 指标10年券殖利率开高震荡连二日收跌
    * 早盘随美债殖利率反弹，逢高引买盘进场
    * 静待美联储利率决议，短线续呈区间整理
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.05%

    路透台北7月25日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收跌。交易员
称，随美债殖利率反弹，早盘台债殖利率跟着走扬，惟逢高即吸引买盘进场，带动殖利率反
转下滑且连二日收低。
    
    他们表示，因美债殖利率周一收高，且美国联储会开会在即，市场静待美FED开会结果
，交投偏冷，短线殖利率将续呈区间整理格局。
    
    〞台积电和台塑化上礼拜发放股利，有人手上有些钱，就进去买了，有点需求，但供给
不够，利率就下来了。〞一大型证券商交易员说，〞今年大部分人都是 buy and hold，买
了就丢到仓库里。〞
    
    他指出，今天有一、两家交易商因有特定的需求，趁着美债殖利率走高，台债跟着反弹
之际逢高进场，但应只是纯粹的补券需求，短线殖利率进一步往下空间应有限。 
    
    另一大型证券商交易员亦称，台债殖利率早盘跟随美债走高，但接近中午时分开始有来
自证券商的买盘逢高进场，促使殖利率开高走高后反转走跌且跌破1.05%。
    
    他们认为，以目前交投偏冷、成交量未能明显放大来看，显示市场并无明确方向，短线
殖利率将续呈区间狭幅整理走势；后续观察重点除美联储利率决议外，亦须视美债和欧债殖
利率走势。
        
    美国指标10年期公债周一价格下跌7/32，收益率为2.26%，高于周五的2.23
%，7月7日时收益率触及2.40%。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.05%；五年公债106/5期A06
105=TWO殖利率区间估在0.72-0.74%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5         -0.60     0.7240%  0.7240-0.7350%      11.0
 10   106/4                      -0.45     1.0445%  1.0420-1.0630%      57.0
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0445%
   5     106/5                       0.7240%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)

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