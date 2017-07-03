台湾债市：10年券爆量殖利率收创近两个月高位，受欧美债市偏空打击

* 10年期公债爆量，殖利率创近两个月新高 * 筹码松动气氛看空，后市以美债走势为重点 * 明日106/4殖利率区间暂看1.10-1.15% 路透台北7月3日 - 台湾公债殖利率曲线周一收盘上扬，指标10年公债106/4期A06104= TWO爆量，殖利率创近两个月新高。交易员称，上周五美债殖利率续弹，德国与法国公债殖 利率周线升幅纷创纪录，国际债市偏空气氛令交易商持券信心遭受打击，筹码因而松动。 他们表示，投资人对欧洲与英国央行可能紧缩货币政策的担忧，仍继续在国际债市发酵 ，周五美国10年公债殖利率站上2.30%关键位置，底部压力成型，接下来要观察 2.34-2.35%半年线以及2.40%整数关卡是否有撑。 〞停损还不明显，恐慌气氛尚未到高潮，(殖利率)可能还会弹。〞一银行交易员说。 今日10年券收盘殖利率报1.1256%，创近两个月新高，此前收盘高点为5月8日的1.150% ；五年期公债106/5R发行前交易殖利率亦以日高0.8200%作收，创五年券殖利 率逾两个月新高，此前收盘高点为4月26日的0.8235%。 受交易商抛出筹码，银行等实质买盘不愿承接影响，台债殖利率曲线全面上移。短端五 年与长端20年券因流动性不佳，只要少量筹码即令殖利率随10年券弹升。 不过银行交易员认为，5月初10年公债标售的得标利率在1.139%，当时银行得标比重高 达77.2%，显示实质买盘对该利率水准颇为认同，接下来要观察一旦106/4殖利率弹到接近得 标利率位置时，买盘会不会适时出手承接。 另一证券商交易员则指出，虽然债市短线气氛偏空，但预料10年券主要持有者应该不会 释出筹码，反而会逢高适度承接。目前只能等待交易商散出的筹码得到沉淀，一旦借券利率 又高到不利做空，债券殖利率往上弹的力道就会遭到压抑。 上周五指标10年期美债价格下跌7/32，收益率报2.29%，高于周四尾盘的2.27%。该收益 率隔夜时段达到逾六周高位的2.30%。德国10年期公债收益率上 升近3个基点，至0.48%，为逾三个月最高。法国10年期公债收益率创下11月 以来最大单周涨幅，周度升幅为22个基点。 交易员预估，明日五年券106/5R发行前交易殖利率交投区间料在0.80-0.83%；10年指标 券106/4殖利率区间估在1.10-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5R +4.10 0.8200% 0.8150-*0.8200% 2.5 10 106/4 +4.66 1.1256% 1.1000-1.1299% 176.5 *表示创该期发行前交易以来盘中新高 30 106/6 没有成交 20 106/3 1.6700% 10 106/4 1.1256% 5 106/5R 0.8200% 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)