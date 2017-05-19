台湾债市：10年券量缩殖利率微收升，下周关注增额券发行前交易

* 106/4殖利率连三日微收升，量缩未有明确方向 * 30年券标售先以中性看待 * 关注下周四10年增额新券发行前交易 * 下周106/4殖利率区间料在1.05-1.10% 路透台北5月19日 - 台湾10年公债106/4周五量缩殖利率连三日微收升。交易员表示，美债殖利率微幅收高，台债小幅跟进但未有明确方向。下周四(25日)为106/4二次增额券发行前交易首日，目前各方预估该期公债殖利率开在1.05-1.10%，离现券106/4不会太远。 〞大家也在等这一期券上场，10年券比较没方向，〞一位大证券商交易员说。 也有交易员认为，部分银行对106/4期公债持券颇高，但新的增额券上场后预期现券的流动性会转差，预料106/4增额公债可能会成为银行避险工具，使该期券发行前交易的殖利率稍高于现券，但大致不脱1.05-1.10%区间。 此外，下周二(23日)央行将标售30年期106/6公债，金额250亿台币。发行前交易期间该期券成交很少，部分交易人士估计该期公债标售利率料落在1.95-2.0%。 大多数公债交易员对此期30年公债标售结果先采中性看法，若标售利率未脱离预期太远，预料不致影响殖利率前端和10年公债的气氛。 **市场资金宽裕** 债市交易员指出，尽管第二季以来有很多公司债趁利率低档发行，不过市场的胃纳还不错，这也料是今年公债新增筹码仍少、但资金又多所致。 〞台币升值成这样，钱一直进来，央行还要发七天期存单去冲销，〞一位银行业交易员表示。 台湾央行自4月21日起每周五发行七天期定存单，利率为0.20%，主要因应银行短期资金运用的弹性，原则上将采到期续发制。 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾10年高位；但仍低于韩元的113.52。 交易员预估，下周的五年公债106/5殖利率料落在0.75-0.80%区间；10年券106/4殖利率料会在1.05-1.10%的区间盘整。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.20 0.7760% 0.7744-0.7806% 4.00 10 106/4 +0.14 1.0755% 1.0720-1.0888% 17.00 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0755% 5 106/5 0.7760% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)