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台湾债市：10年券随美债殖利率收升，短线缺方向指引续呈区间震荡
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2017年8月1日 / 早上7点14分 / 2 天内

台湾债市：10年券随美债殖利率收升，短线缺方向指引续呈区间震荡

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4期殖利率跟随美债反弹，交投偏谨慎
    * 市场暂无利多或利空消息，短线缺方向指引
    * 受欧美将缩表等外在因素干扰，追价力道弱
    * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.03-1.07%

    路透台北8月1日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二收升；交易员表示，因近期暂无利
空或利多消息干扰，台债缺乏明确方向，跟随美债殖利率顺势反弹，惟交投偏谨慎，短线将续呈区间震荡。

    他们指出，这波殖利率已经往下走了一大波段，因殖利率跌至相对低档，且国际市场氛围偏谨慎，致追价
力道薄弱，量能明显不足。
    
    〞大概是这阵子殖利率已经下来一段了，往下追价力道比较谨慎，今天就是跟着美债先做一个小反弹，但
量不大，没有太大意义。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，近期市场缺乏利空或利多消息，但受到美国FED将缩表、欧洲央行可能调整货币政策等外在因素
影响，往下追价力道偏谨慎，致交投趋冷清，短线难脱区间整理格局。
    
    另一大型银行交易员亦称，从最近交易量无法明显扩增观察，显示大型银行均无大动作，仅少数小型券商
在区间内短线进出，但殖利率若往上弹至1.08%以上，有望吸引银行买进场。

    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期殖利率区
间估在0.72-0.76%。
     
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
        
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 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +1.05     0.7385%  0.7350-0.7475%      13.5
 10   106/4                      +1.84     1.0499%  1.0360-1.0530%      56.5
    
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0499%
   5     106/5                       0.7385%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

      

 (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)

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