台湾债市：10年增额公债殖利率早盘下跌，受标售优于预期情绪带动

路透台北5月10日 - 台湾10年增额公债106/4R发行前交易殖利率周三早盘下跌。交易员表示，延续上日106/4R标售的乐观气氛，多头压低殖利率测试交易商追价意愿，不过力道似乎偏弱。

他们指出，银行业在106/4R的得标比重高达77.2%，投标倍数也偏高，为2.46倍，这样的结果与发行前交易期间的保守偏空气氛大异其趣。也显示台债受流动性不佳因素干扰，发行前交易似乎失去了价格发现功能。

〞你可以休息，也可以做多，但就是不要做空。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易主管则称，台债今年面对美国引领升息，全球主要经济体货币宽松环境缓步转向的外在压力，但内部则有台币大幅升值，货币市场资金浮滥，导致银行趁标债积极去化资金的变数。两相夹击下，使得操作难度大为增加。

交易主管认为，除非美国指标10年期公债殖利率突破2.10-2.60%的区间，否则台债次级交易市场难脱低量整理的盘整格局。

本地时间10:04，五年公债106/5殖利率跌0.12基点至0.8048%，区间在0.8000-0.8074%，成交33.0亿台币；10年增额券106/4R发行前交易殖利率跌0.90基点至1.1015%，区间在1.0958-1.1070%，成交45.5亿台币；而台股加权指数则涨0.39%。

央行于昨日标售106/4R，得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。投标总额614.5亿台币，投标倍数为2.46倍。

美债收益率周二上升，指标公债收益率触及五周高位，因投资者在投资组合中为5月620亿美元新债供应，以及越来越多的企业债发行留出空间。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.79-0.81%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.08-1.11%。

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