台湾债市：10年增额公债殖利率早盘陷入整理，标售利多反应完毕

路透台北5月11日 - 台湾10年增额公债106/4R发行前交易殖利率周四早盘在平盘附近震荡。交易员表示，美债走势缺乏方向，再加上台债已连续两天反应标售利多，追价力道薄弱但空方也无计可施，使得盘势陷入整理。

他们指出，包括五年与10年公债殖利率都来到整数关卡，由于106/4R发行前交易殖利率自标售当日已下跌约6个基点，交易商认为再做多空间有限不愿追价，但市场气氛偏多也不利放空，只能退场观望。

〞交易盘实在提不起热情，只能陷在这。〞一位证券商交易员说。

台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年增额公债106/4R期得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。

另一证券商交易员则称，台债缺乏美债指引，走势相当黏稠，后市还是要看美国指标10年期公债殖利率的变化，若是有机会突破2.50%，就会吸引交易商进场。

本地时间10:15，五年公债106/5殖利率弹0.4基点至0.8070%，区间在0.8010-0.8070%，成交10.0亿台币；10年增额券106/4R发行前交易殖利率弹0.47基点至1.1025%，区间在1.0990-1.1050%，成交19.5亿台币；而台股加权指数则涨0.37%。

美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.81%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.09-1.11%。

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