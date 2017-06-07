台湾债市：10年指标债早盘殖利率一度跌破1%关卡，受长债续跌及美债影响

路透台北6月7日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周三早盘出量下跌，并一度跌破1.0%整数关卡，交易员表示，主要受美债殖利率走跌及30年期公债殖利率续挫带动

他们表示，因近日国际政治事件不断，包含英国将选举等不确定因素带动避险需求增温，短线殖利率往下力道转强，市场气氛持续偏多；在证券商积极做多之下，促使殖利率持续走跌，但1.00%应是短线底部。

〞1%破了，但往下没有人认同啊，就往上弹了。〞一大型银行交易员说。

他并称，市场预估美国FED下周升息机率高，但台湾5月CPI创下四个月来高位，央行不会调整货币政策，而10年券又不是券商的菜，〞10年券殖利率来到1%这里，应是短底了。〞

一大型证券商交易员则说，早盘因30年期长债殖利率持续走跌，且跌至1.861%时，10年券追价力道增强并跌破1%，〞标债前破(1.0%)一下，一定要压在1%这里，但银行都是卖超。〞

他们认为，目前市场气氛仍偏多，惟近来证券商动作都很快，往下只要发现情况不对马上就出来，殖利率不致大幅走跌，短线观察重点在美国指标10年债殖利率走势，美债只要不升破2.2%大关，气氛即属偏多。

台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.59%，为四个月来高位。

早盘30年期公债殖利率下跌2.9基点至1.861%，续创该期券殖利率新低。五年券殖利率盘中最低跌至0.7015%，创该期券殖利率新低并创五年券殖利率近七个月新低，此前盘中新低在2016年11月9日的0.6800%。

而在10年期方面，早盘最低跌至0.9990%，创该期券发行前交易以来新低，且创10年券殖利率逾一个半月新低，此前新低为4月19日盘中低位为0.9800%。

避险买盘推动美国10年期公债收益率周二盘中触及美国大选结束两日后11月10日以来最低2.129%，尾盘报2.143%。

本地时间11:03，10年券106/4R殖利率跌0.99基点至1.0026%，成交105亿台币；五年券106/5殖利率跌1.50基点至0.7050%，成交20.0亿台币；而台股加权指数则跌0.21%。

交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.69-0.73%；而106/4R期交易区间则预估在0.99-1.03%。

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