台湾债市：10年指标公债殖利率下跌，无量盘整等待美债指引方向

路透台北7月12日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三下跌，跟随美债殖利率走低。交易员指出，台债无量盘整，短期内需待美债有更明确方向，指引台债。

交易员表示，不管是仍在发行前交易的五年增额券106/5R期或者是10年期公债106/4，近期的成交情况都异常稀少，有可能是在外流通筹码相对不多。此外交易商也反应近期台债波动甚大，不少交易商出现亏损，在美债未显露明确方向之下，各方选择退场观望。

〞筹码被银行和寿险吸干了，交易商都没货，无量盘整。〞一位小型证券商交易员说。

另有一位大型证券商交易员说，近期各国央行货币政策似有转向，但美国10年公债倒是一直在2.40%附近游走，不见明确方向。未来可密切关注美10年公债殖利率是否升破2.4%，做为债市是否走空的观察重点。

另市场也关注周三GMT1400美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述；以及同时有加拿大央行宣布利率决定和货币政策报告。

美国公债收益率周二在震荡交投中下滑,此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员因低通胀表达了对进一步加息的疑虑，而明日美联储主席叶伦将就货币政策在国会作证。指标10年期美债收益率跌至2.364%，周一尾盘报2.371%。

本地时间10:04，五年券106/5R发行前交易殖利率跌1基点至0.7850%，成交0.5亿台币；10年券106/4殖利率跌1.37基点至1.0853%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.13%。

交易员预估今日10年公债106/4期区间在1.08-1.10%。

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