FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
台湾债市：10年指标公债殖利率盘初下跌，美联储主席言论压制升息预期
#“通俄门”
#G20汉堡峰会
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#图片精选
频道
专题
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
“通俄门”
美国众议长莱恩敦促特朗普长子出席国会通俄门听证会
综述：美元独强地位动摇有利人民币摆脱贬值预期 资产配置看好A股
深度分析
综述：美元独强地位动摇有利人民币摆脱贬值预期 资产配置看好A股
焦点：惠誉确认中国评级为A+ 展望稳定
深度分析
焦点：惠誉确认中国评级为A+ 展望稳定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月13日 / 凌晨2点42分 / 2 天前

台湾债市：10年指标公债殖利率盘初下跌，美联储主席言论压制升息预期

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北7月13日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘下跌。交易员指出，美联储主席叶伦一番鸽派言论压制升息预期，令美债殖利率走低，带动10年和五年指标券偏多，不过台债量能仍清淡。

交易员表示，106/4期公债殖利率再走跌，本波殖利率向下已达约10基点，在流动性不好的情况下，盘势波动更加剧烈。至于106/5R增额券发行前交易，今日成交量则仍低于现券106/5期公债，交易员多认为现券有利息收入因此更吸引买盘介入。

〞去除外债因素，台债没有特别的波动因子。〞一位小型商银交易员说。

也有票券商交易员认为，台债跟着美债波动相当正常，目前殖利率逢高银行接手，但下跌时银行会抛出持券，区间操作相当明显，因此预料盘势波动暂不大。

〞大家且战且走，看状况了。〞一位大证券商交易员说。

美债收益率周三下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话压制了今明两年的升息预期，因她对通胀仍持谨慎看法。尾盘，指标10年期美债收益率跌至2.302%，为两周来最低，周二尾盘为2.362%，最新为2.319%。

叶伦在向国会作证时称，美联储“无需进一步大幅升息”就能达到目前中性联邦基金利率预估区间的低端。

本地时间10:26，五年券106/5R殖利率跌1.1基点至0.7740%，成交2亿台币；10年券106/4殖利率跌0.25基点至1.0730%，成交44.5亿台币；至于台股加权指数则持平。

交易员预估今日10年公债106/4期区间在1.05-1.08%。五年公债0.76-0.78%。

最新相关报导链接：

--美国债市：收益率下跌，此前美联储主席叶伦在国会作证(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below