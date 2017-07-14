台湾债市：10年指标公债殖利率趋升未脱区间，因美及德公债殖利率连袂走高

路透台北7月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘扬升。交易员指出，美债跟随德债殖利率走升，台债今日也有所反应，惟大致不脱先前区间。在下周欧洲及日本央行召开会议前多保持观望。

交易员说，美债虽扬升，但10年公债殖利率并未升抵2.4%的关键价位，因此影响不大。下周日本及欧洲央行会议将登场，目前全球主要央行的宽松政策有转向紧缩的苗头，未来方向将成关注重点。

〞全球央行退出宽松的事件是一大转变，债券可能受影响最大。〞一位小型证券商交易员说。

下周四(20日)日本及欧洲央行将宣布利率决议。

美国公债收益率在连跌三日后于周四上涨，跟随德债收益率升势，美国公布的经济数据稳健，支撑收益率走强。指标10年期美债收益率升至2.346%，周三尾盘报2.327%。

在德国10年期公债收益率升穿0.50%后，美债收益率也获带动。此前有报导称，欧洲央行可能在9月暗示明年将逐步撤走购买资产计划后，德债收益率上扬。

本地时间10:54，10年券106/4殖利率涨1.03基点至1.0793%，成交20.0亿台币；五年券106/5R殖利率涨0.97基点至0.7835%，成交3.0亿台币；台股加权指数则涨0.01%。

交易员预估，今日106/4期交投区间在1.07-1.09%；106/5R在0.78-0.80%。

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--美国债市：公债收益率上涨，因美国数据稳健及公债标售结果疲弱(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)