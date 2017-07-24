台湾债市：10年指标券殖利率收跌，受美债及两年券标售结果带动

* 指标10年券殖利率跟随美债收跌 * 两年券标售情况佳，带动殖利率略下滑 * 6月行情上冲下洗后，证券商偏谨慎交投冷 * 明日106/4殖利率区间暂看1.04-1.06% 路透台北7月24日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一收跌。交易员称，主要是受美债殖利率走低及两年期公债标售情况不错带动，惟往下追价力道偏弱，交投冷清。 他们表示，短线台债仍将跟随美债波动，但因证券商在历经6月殖利率上冲下洗后，今年不仅获利有限甚至受伤，致交投多偏谨慎，成交量未能放大。 〞成交量实在太小了，主因是6月份行情上上下下、洗洗刷刷，交易商大多有受伤。〞一大型证券交易员说，〞今年的特性是，开始觉得行情来了，但又被打回去，...交易商被烫了好多次，今年大家都没赚到钱。〞 一大型票券交易员则称，今天台债主要还是跟着美债殖利率往下走，且中午两年债标售情况不错，促使殖利率略收低。 美国指标10年期上周五下跌逾3个基点报2.230%，此前触及三周低位的2.225%。 他们指出，目前趋势是殖利率有往区间下缘测试的迹象，短线殖利率有机会再走跌；惟因央行短期不可能降息、未来甚至有机会升息之下，目前市场气氛不易见到翻多的情况，加上往下追价意愿薄弱，短线殖利率难脱区间整理格局。 台湾央行周一表示，财政部委托标售的两年期公债106/7期得标利率0.502%。该结果符合路透调查预估的0.49-0.53%，较上次标售的两年公债106/1得标利率0.6080%走低10.6基点。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.04-1.06%；五年公债106/5期殖利率区间估在0.72-0.75%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.60 0.7300% 0.7300-0.7361% 13.0 10 106/4 -0.89 1.0490% 1.0475-1.0559% 22.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0490% 5 106/5 0.7300% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)