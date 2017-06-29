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2 天前
台湾债市：10年指标券殖利率收跌，短线多单逢高进场气氛偏多
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2017年6月29日 / 早上7点00分 / 2 天前

台湾债市：10年指标券殖利率收跌，短线多单逢高进场气氛偏多

2 分钟阅读

    * 10年期公债殖利率收跌，因短多逢高进场
    * 市场气氛偏多，弹破1.06%银行买盘涌入
    * 五年106/5R殖利率尾盘收跌，惟交投冷清
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.03-1.07%

    路透台北6月29日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四开高后震荡收跌。交易员称，受到美债殖利率续扬影响，早盘殖利率跟着开高，惟随殖利率推升至1.06%以上即引短线多单进场，促使殖利率反转下滑。
    
    他们表示，近日美、德等债券殖利率强弹利空因素已大致反应完毕，台债因央行货币政策年底前调整机率低，且具筹码少优势，市场气氛依旧偏多，短线殖利率进一步弹高空间不大。
    
    〞(殖利率)飞不高啊，短多逢高进场，10年券今天难得飞到1.06%以上，大家马上伸头出来接一点。〞一大型银行交易员说，〞最近冷券买盘热络，10年券筹码越来越少，不容易买到，利率有上来就去接。〞
    
    他并称，从近日美债和德债殖利率弹高，台债殖利率却只反应一天观察，显示市场持券信心相当强，今天10年券殖利率收在1.05%以下，显示市场气氛仍偏多，利率有望往下走。
    
    一大型证券商交易员则表示，整体来看，目前国际上比较不稳定，惟台债需求仍相当热络，尤其是冷门券部分，买单密集但似乎没有人出来卖券，〞看起来大家比较偏持有，主要是年底前央行升息机率低，持券信心强劲。〞
    
    他们并指出，近来美、德、英等国际市场同向性高，主要是继美联储称将缩表后，欧洲央行丢出开启调整货币政策震撼弹，英国央行随即称未来数月将讨论何时升息等问题；而随外在环境气氛改变，台债即使有基本面和筹码面的支撑，但在欧、美等市场殖利率持续走高之下，台债殖利率仍有机会跟着上扬。
    
    在五年券方面，今天五年期公债106/5R发行前交易殖利率收跌，惟交投冷清，仅成交1.5亿台币。
    
    交易员预估，明日五年券106/5R期发行前交易殖利率交投区间料在0.72-0.76%；10年指标券106/4殖利率区间估在1.03-1.07%。
       
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年     期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                    
  5   106/5R                      -1.05     0.7430%   *0.7430-0.7440%       1.5
 10    106/4                      -0.50     1.0480%    1.0480-1.0680%      45.5
 *表示创该期发行前交易以来盘中新低  
           
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0480%
   5     106/5                       0.7330%
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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