台湾债市：10年指标券殖利率随美债续弹，但逢高买盘密布抑升势

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月9日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周五早盘续扬。交易员称，早盘台债跟随美债殖利率冲高，惟弹至1.03%上方即吸引买盘涌入，因买单密布促升幅缩减。
他们指出，近日国际事件不论是英国选举结果，或美国特朗普(川普)“通俄门”事件对台债影响应有限；反观106/4R发行前交易空单量虽续增，但证券商持续减持空单部位，银行端再增空单，显然证券商已趋谨慎，本期不致上演轧空行情戏码。
〞黑天鹅都飞完了，利多出尽就卖啦。〞一大型银行交易员说。
他表示，目前大都是证券商在进行短线进出，但短多一旦发现情况不对即出场，且速度都很快，殖利率有望弹升，〞往上弹就买啊，一旦抱到好的利率，就要抱紧处理。〞
另一大型银行交易员亦称，市场资金仍偏多，各银行普遍缺券、缺利息收入。因此，殖利率只要往上弹买盘即进场，早盘10年券殖利率仅弹至1.03%上方即吸引买盘涌入，短线殖利率应不致大弹；但往下又会遭逢短多获利了结卖压，下周标债前殖利率不易再测1.0%大关。
本地时间11:01，10年券106/4R殖利率升0.36基点至1.0266%，成交79.5亿台币；五年券106/5殖利率则跌0.06基点至0.7144%，成交3.5亿台币；台股加权指数则跌0.02%。
美国10年期公债周四价格跌4/32，收益率报2.193%，高于周三尾盘的2.180%。
交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.70-0.74%；而106/4R期交易区间则预估在1.0-1.04%。
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