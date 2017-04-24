台湾债市：10年新券发行前交易殖利率早盘走扬，惟交投淡静观望美债动向

路透台北4月24日 - 台湾10年期增额公债106/4R发行前交易殖利率周一早盘走扬。交易员表示，盘初106/4R殖利率随美债亚洲盘走高，惟交投较显淡静，谨慎观望美债进一步动向，料暂在现有区间盘整。
他们指出，由于中间派法国总统候选人马克龙首轮投票旗开得胜，避险需求降温令今早美债亚洲盘殖利率大弹，带动台债五年期及10年期主流券殖利率联袂齐扬，惟空方追价力道不足，致台债殖利率弹幅略见收敛。
〞行情波动度很大，多空都只是暂时性因素。〞一位大型银行交易员说。
本地时间9:50，10年新券106/4R殖利率升0.60基点至1.0710%，成交2.5亿台币，区间在1.0710-1.1000%；五年券106/5殖利率升1.49基点至0.8057%，区间在0.8057-0.8300%，成交22.5亿台币；而台股加权指数则跌0.08%。
交易员预估，今天五年券106/5期发行前交易殖利率主要交易区间料在0.79-0.83%；而10年增额券106/4R殖利率则看在1.05-1.10%。
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(记者 詹静宜； 审校 林高丽)