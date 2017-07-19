台湾债市：10年期公债早盘殖利率随美债走跌，惟追价买盘弱仍游走区间

路透台北7月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘下跌。交易员称，台债跟随美债殖利率走低，不过逢低卖压出笼，缺乏追价买气下，10年券仍在既有区间内游走。

交易员说，台债缺乏追价买盘外，此外美债殖利率盘后电子盘略回弹，因此台债殖利率再下不易，多呈现区间震荡。此外，目前五年-10年公债殖利率的利差约在30基点，两者的利差偏大，不排除10年券殖利率还有走低机会。

〞短券需求还是存在，但是买盘会挂着，不会追价。〞一位大型证券商交易员说。

也有另外一位大型证券商交易员表示，美债殖利率脱离高档区，目前走至相对偏低水位，值得注意未来是否跌破2.20%的水位，若是则可能引发新一波的多方追价。

美国公债收益率周二下跌，因医保议案在参议院受挫，使投资者越发谨慎，另外，经济数据疲弱，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息步伐更加不确定。纽约尾盘，10年期美债收益率跌至2.266%，周一尾盘报2.309%。收益率稍早触及三周低位2.259%。

本地时间10:32，五年券106/5殖利率跌0.41基点至0.7459%，成交18.5亿台币；10年券106/4殖利率跌0.55基点至1.0595%，成交74.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.44%。

交易员预估，今日106/5R公债殖利率区间料在0.735-0.755%；106/4期殖利率交投区间料在1.04-1.07%。

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--美国债市：公债收益率下跌，因美医保议案参院受挫和经济数据疲弱(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)