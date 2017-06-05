台湾债市：10年期公债殖利率收升，因台股续涨及美债于亚洲盘微弹

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 106/4R发行前交易殖利率收升，终止连二跌 * 美债殖利率于亚洲微弹，台债跟着止跌反弹 * 明日106/4R期区间料在1.00-1.04% 路透台北6月5日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周一收微升。交易员称，受 到美债殖利率于亚洲盘反转走升，及台股持续攻高影响，台债殖利率跟着止跌反弹，终止连二日收跌走势。 他们指出，早盘10年106/4R期发行前交易殖利率延续上周六下跌格局，盘中最低跌到1.0161%；但随殖利 率走低，往下至1.02%下方追价力道明显减弱，加上午后美债殖利率于亚洲盘微弹，台债跟弹升以小升作收。 〞台股不错啊，资金往股市跑，美债在亚洲盘微幅上扬，台债跟着弹。〞一大型证券商交易员说。 他表示，往下追价力道薄弱，引短多进场调节，惟殖利率区间已往下移动，短线有机会回测1.0%整数关卡 ；〞万一美债殖利率进一步掉到2.1%，台债就会跟着往下走。〞 另一大型证券商交易员亦称，近期台债较少有利空消息，短线殖利率往下机率高，观察重点在106/4R券发 行前交易空单量的变化。 他们认为，10年券106/4R期发行前交易空单扩增至74亿台币，但以银行空单占最大宗且筹码集中，估这期 比较难有轧空行情。 台湾加权股价指数收涨0.68%,至10,226.84点，收盘创逾27年新高。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.74%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1 .04%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.45 0.7225% 0.7150-0.7225% 8.5 10 106/4R +0.40 1.0260% *1.0161-1.0260% 64.00 *表创此期券发行前交易的新低 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0200% 5 106/5 0.7225% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为