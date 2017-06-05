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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 15:11 BJT

台湾债市：10年期公债殖利率收升，因台股续涨及美债于亚洲盘微弹

    * 106/4R发行前交易殖利率收升，终止连二跌
    * 美债殖利率于亚洲微弹，台债跟着止跌反弹
    * 明日106/4R期区间料在1.00-1.04%

    路透台北6月5日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周一收微升。交易员称，受
到美债殖利率于亚洲盘反转走升，及台股持续攻高影响，台债殖利率跟着止跌反弹，终止连二日收跌走势。
    
    他们指出，早盘10年106/4R期发行前交易殖利率延续上周六下跌格局，盘中最低跌到1.0161%；但随殖利
率走低，往下至1.02%下方追价力道明显减弱，加上午后美债殖利率于亚洲盘微弹，台债跟弹升以小升作收。
        
    〞台股不错啊，资金往股市跑，美债在亚洲盘微幅上扬，台债跟着弹。〞一大型证券商交易员说。
    
    他表示，往下追价力道薄弱，引短多进场调节，惟殖利率区间已往下移动，短线有机会回测1.0%整数关卡
；〞万一美债殖利率进一步掉到2.1%，台债就会跟着往下走。〞
    
    另一大型证券商交易员亦称，近期台债较少有利空消息，短线殖利率往下机率高，观察重点在106/4R券发
行前交易空单量的变化。
    
    他们认为，10年券106/4R期发行前交易空单扩增至74亿台币，但以银行空单占最大宗且筹码集中，估这期
比较难有轧空行情。
         
    台湾加权股价指数收涨0.68%,至10,226.84点，收盘创逾27年新高。
         
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.74%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1
.04%。
           
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                               (亿台币)
 期                                                                  
  5   106/5                      +0.45     0.7225%   0.7150-0.7225%       8.5
 10  106/4R                      +0.40     1.0260%  *1.0161-1.0260%     64.00
  *表创此期券发行前交易的新低     
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0200%
   5     106/5                       0.7225%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 (完)            

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 (记者 罗两莎；审校 林高丽)
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