台湾债市：10年期公债殖利率收升，因台股续涨及美债于亚洲盘微弹

* 106/4R发行前交易殖利率收升，终止连二跌 * 美债殖利率于亚洲微弹，台债跟着止跌反弹 * 明日106/4R期区间料在1.00-1.04% 路透台北6月5日 - 台湾10年指标公债106/4R发行前交易殖利率周一收微升。交易员称，受 到美债殖利率于亚洲盘反转走升，及台股持续攻高影响，台债殖利率跟着止跌反弹，终止连二日收跌走势。 他们指出，早盘10年106/4R期发行前交易殖利率延续上周六下跌格局，盘中最低跌到1.0161%；但随殖利 率走低，往下至1.02%下方追价力道明显减弱，加上午后美债殖利率于亚洲盘微弹，台债跟弹升以小升作收。 〞台股不错啊，资金往股市跑，美债在亚洲盘微幅上扬，台债跟着弹。〞一大型证券商交易员说。 他表示，往下追价力道薄弱，引短多进场调节，惟殖利率区间已往下移动，短线有机会回测1.0%整数关卡 ；〞万一美债殖利率进一步掉到2.1%，台债就会跟着往下走。〞 另一大型证券商交易员亦称，近期台债较少有利空消息，短线殖利率往下机率高，观察重点在106/4R券发 行前交易空单量的变化。 他们认为，10年券106/4R期发行前交易空单扩增至74亿台币，但以银行空单占最大宗且筹码集中，估这期 比较难有轧空行情。 台湾加权股价指数收涨0.68%,至10,226.84点，收盘创逾27年新高。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.74%；10年指标券106/4R殖利率区间估在1.0-1 .04%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +0.45 0.7225% 0.7150-0.7225% 8.5 10 106/4R +0.40 1.0260% *1.0161-1.0260% 64.00 *表创此期券发行前交易的新低 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.0200% 5 106/5 0.7225% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)