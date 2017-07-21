台湾债市：10年期公债殖利率早盘微跌，冷静以对欧洲央行会议结果

路透台北7月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五延续过去几天的跌势，而美债窄幅波动，未见明确方向。交易员称，国际债市对欧洲央行的会议结果冷静以对，台债交投亦保守观望。

他们指出，尽管欧洲央行总裁德拉吉表示应该在秋季开始讨论调整量化宽松，但市场波澜不惊，美债殖利率的波动很小，这低度成交的情况也显现在台债上。

〞美债波动也很小，怎么说，大家可能见怪不怪了。〞一位民营银行交易员表示。

此外，今日两年期公债106/7期发行前交易殖利率首见成交在0.52%，交易员大多认为周一的标售料在此间附近水位。此期公债预料会是不错的养券标的，因此银行预料仍是主要买盘。

欧洲央行总裁德拉吉表示，货币政策持续确保经济所需的非常有利的金融状况，虽一致决定不设定何时开始讨论调整量化宽松的特定日期，但讨论应该在秋季开始。

美国公债收益率周四几无变动，因美国10年期通膨保值债券(TIPS)标售需求疲弱，导致通胀担忧促使欧洲央行维持宽松货币政策承诺所带动买盘消退。指标10年期美债收益率下跌0.2个基点，至2.266%。路透数据显示，该收益率盘中触及三周低位2.243%，跌穿其50日移动均线。

本地时间10:06，五年券106/5殖利率跌0.30基点至0.7380%，成交0.5亿台币；10年券106/4殖利率跌0.20基点至1.0553%，成交5.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.57%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.73-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在 1.04-1.06%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率持平，因标售疲弱抵销欧洲央行宽松政策立场的影响(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)