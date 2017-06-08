版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:48 BJT

台湾央行：开放申购14、28、91和182天期定存单，金额不限

路透台北6月8日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,164.5亿台币。

今日央行定存单各天期发行利率如下：14天期为0.23%；28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。

央行上日发行810亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐