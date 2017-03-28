台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限

金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览
路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月16日(周五)走势纵览。
路透台北3月28日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,407.5亿台币。
今日央行定存单各天期发行利率如下：28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。
央行上日发行5,127亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月16日(周五)走势纵览。
* 房屋开工和消费者信心数据引发对美国成长的疑虑 * 日圆兑美元反弹，日本央行公布政策决策后一度走软 (新增汇率表格) 路透纽约6月16日 - 美元周五普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美 国资产的避险情绪。 美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。 令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。 美国商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，连降第三个月，触及八个月低位。 密西根大学称，6月初美国消费者信心下降。 “这在一定程度上引发对今年剩余时间美国成长的疑虑，”Silicon Valley Bank的高 级外汇交易员Minh Trang说。 美元指数 跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。 美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元之前曾跌至两周低位。 “日圆基本与美国公债价格同步上扬，
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。