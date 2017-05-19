台湾央行：开放申购7、28、91和182天期定存单，金额不限

路透台北5月19日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购7、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,972亿台币。

今日央行定存单各天期发行利率如下：7天期为0.20%；28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。