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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:52 BJT

台湾央行：开放申购7、28、91和182天期定存单，金额不限

路透台北5月19日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购7、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,972亿台币。

今日央行定存单各天期发行利率如下：7天期为0.20%；28天期为0.59%；91天期为0.65%；182天期则为0.77%。

央行上日发行1,521亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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