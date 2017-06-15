版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:22 BJT

台湾央行：2016年底国际投资净资产部位达1兆1,015.9亿美元，同比增3.2%

路透台北6月15日 - 台湾央行周四公布，至2016年底止，台湾的国际投资净资产部位达到1兆1,015.9亿美元，较2015年底增加353.2亿美元或3.2%，名列全球第五大。

台湾央行称，所谓〞国际投资部位表〞，是记载一国／地区中央银行、银行部门、政府部门与民间部门对外持有的金融资产与负债的存量统计。（完）

(记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐