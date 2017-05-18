台湾已公布经济指标--2017/5/18

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +3.64% +3.56% 5/24 -- 季调失业率 3月 3.84% 3.83% 5/22 -- 工业生产指数(y/y) 3月 +3.22% +10.71% r 5/23 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,384.26 4,375.26 6/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.12% +0.18% 6/6 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第1季 +2.56% +2.88% 5/26 -- (概估值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 第一季 1.375% 1.375% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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