台湾已公布经济指标--2017/6/22

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- 外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元 8/21 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.63% +3.64% 6/22 -- 季调失业率 4月 3.78% 3.84% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -0.59% +3.68% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,402.53 4,384.26 7/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.59% +0.10% r 7/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第1季 +2.60% +2.79% r -- -- 重贴现率(%) 第一季 1.375% 1.375% 6/22 1.375% 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。