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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2017/6/7

 经济指标                    时间           最新数据    前次数据      下次公布  预估值 
 商品出口(y/y)               4月               +9.4%      +13.2%      6/7       +7.2%*
 商品进口(y/y)               4月              +23.5%      +19.8%      6/7       +11.40%*
 外销订单(y/y)               4月               +7.4%      +12.3%      6/20      --
 经常帐(亿美元)              第1季        +163.9亿美   194.5亿美  r   8/21      --
                                                  元          元                
 国际收支(亿美元)            第1季       +24.3亿美元   7.2亿美元      8/21      --
 M2货币总计数(y/y)           4月              +3.63%      +3.64%      6/23      --
 季调失业率                  4月               3.78%       3.84%      6/22      --
 工业生产指数(y/y)           4月              -0.59%      +3.68%  r   6/23      --
 外汇存底(亿美元)            5月底          4,402.53    4,384.26      7/5       --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y)   5月              +0.59%      +0.10%  r   7/5       --
 国内生产总值(GDP) (y/y)     第1季            +2.60%      +2.79%  r   --        --
                                                                                
 重贴现率(%)                 第一季           1.375%      1.375%      6/22      --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选：相关新闻请点选 (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
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