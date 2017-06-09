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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:46 BJT

台湾房地产：全球人寿办公楼标售料吸引寿险业参与，估值约100亿--戴德梁行

路透台北6月9日 - 国际房地产服务商--戴德梁行周五表示，将于7月下旬标售全球人寿委托的台北市办公大楼，初估价值约在100亿台币，为近年少见的大型标案，预料将可吸引本地寿险、投资公司投标。

虽然台湾房地产景气不佳，不过戴德梁行(台湾)董事总经理颜炳立指出，近年台北市商用办公大楼出售物件有限，整栋出售的更是稀有，因此价格回跌幅度有限。由于该栋大楼附带近九成租约，目前投资报酬率为2.54%，若满租可达3.6%，对希望有长期稳定收益的寿险业者应具有吸引力。

〞寿险业去伦敦等投资海外不动产，都因为汇损受伤。这案子只要投报率有3%，应该会让他们现踪。〞颜炳立说。

根据戴德梁行提供资料，全球人寿委托标售的台北市办公大楼位于民权东路、建国北路交接口，为地上16层、地下6层的建筑物。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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