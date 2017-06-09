台湾房地产：全球人寿办公楼标售料吸引寿险业参与，估值约100亿--戴德梁行

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月9日 - 国际房地产服务商--戴德梁行周五表示，将于7月下旬标售全球人寿委托的台北市办公大楼，初估价值约在100亿台币，为近年少见的大型标案，预料将可吸引本地寿险、投资公司投标。
虽然台湾房地产景气不佳，不过戴德梁行(台湾)董事总经理颜炳立指出，近年台北市商用办公大楼出售物件有限，整栋出售的更是稀有，因此价格回跌幅度有限。由于该栋大楼附带近九成租约，目前投资报酬率为2.54%，若满租可达3.6%，对希望有长期稳定收益的寿险业者应具有吸引力。
〞寿险业去伦敦等投资海外不动产，都因为汇损受伤。这案子只要投报率有3%，应该会让他们现踪。〞颜炳立说。
根据戴德梁行提供资料，全球人寿委托标售的台北市办公大楼位于民权东路、建国北路交接口，为地上16层、地下6层的建筑物。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为