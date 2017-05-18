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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 16:33 BJT

台湾政经：执政首年有一定成绩，未来还将税改及改善投资环境--行政院长

路透台北5月18日 - 台湾行政院长林全周四表示，内阁团队就任以来针对能源转型、长照制度、年金改革、经济转型等投注努力，也缴出一定成绩，未来一年则有税制检讨、改善投资环境、强化社会安全等目标要完成。

5月20日(六)为总统蔡英文和行政院长林全的就任周年。

行政院发言人徐国勇引述行政院长林全表示，过去这些年，台湾受对岸政治和经济上特别的压力。因为经济及政治民主化是台湾成长重要的依据，希望在这方面多加努力。

林全强调，改革涉及既有习惯、制度，甚至权益的改变与影响，难免面对不适应与阻力，但只要方向正确，应以温和、理性及包容的作法，坚定的向前迈进。

挟着高民意风光上台，台湾首位女总统蔡英文5月20日执政将届周年。一如外界预期，蔡英文执政后民调大幅走滑，虽不至于灰头土脸，但也是疲于奔命。

台湾财政部长上周表示，目前进行中的税制改革方案中，朝向企业营利事业所得税率适度提高，个人综所税率适度调降，但仍未定案。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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