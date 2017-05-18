台湾政经：执政首年有一定成绩，未来还将税改及改善投资环境--行政院长

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月18日 - 台湾行政院长林全周四表示，内阁团队就任以来针对能源转型、长照制度、年金改革、经济转型等投注努力，也缴出一定成绩，未来一年则有税制检讨、改善投资环境、强化社会安全等目标要完成。
5月20日(六)为总统蔡英文和行政院长林全的就任周年。
行政院发言人徐国勇引述行政院长林全表示，过去这些年，台湾受对岸政治和经济上特别的压力。因为经济及政治民主化是台湾成长重要的依据，希望在这方面多加努力。
林全强调，改革涉及既有习惯、制度，甚至权益的改变与影响，难免面对不适应与阻力，但只要方向正确，应以温和、理性及包容的作法，坚定的向前迈进。
挟着高民意风光上台，台湾首位女总统蔡英文5月20日执政将届周年。一如外界预期，蔡英文执政后民调大幅走滑，虽不至于灰头土脸，但也是疲于奔命。
台湾财政部长上周表示，目前进行中的税制改革方案中，朝向企业营利事业所得税率适度提高，个人综所税率适度调降，但仍未定案。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。