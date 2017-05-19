台湾政经：过去一年经济结构转型优先，民调起伏是必须付出的代价--总统

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月19日 - 台湾总统蔡英文周五表示，经济结构转型是新政府最优先的项目，台湾希望改变过去的生产模式，透过创新来提升产业的生产力和竞争力。至于民调起伏是预料中，也是必须付出的代价。
5月20日(周六)是蔡英文执政满周年，目前府方并未规划正式周年演说。蔡英文今日接见华文媒体记者时，对过去一年的新政府表现做出上述总结。
针对近期民调低落，她则在总统府新闻中回应称，〞我不是为民调做事，我是为台湾做事。民调的起伏是预料中，也是必须付出的代价。〞
她并指出，民调显示多数人都支持她，但是也表现出对她的不满意，“这些我都虚心接受。”
在各方关注的两岸关系方面，蔡英文强调，在促进区域和平稳定发展和妥善处理两岸关系方面，〞维持现状就是我们的主张。〞
她表示，台湾人民希望这是一个新的时代，盼望对岸的领导人能够正确解读去年选举的意义，以及从去年开始台湾不断释出的善意；两岸领导人如何共同来维持两岸的和平与繁荣，这才是新的课题。
总统府新闻稿并提到，过去一年新政府做了经济结构的转型；其次在社会安全网面向上，做了年金改革、社会住宅兴建和长照的修法；三是追求社会公平如司法改革、追查不当党产、公产私有化；四是追求区域的和平稳定发展、妥善处理两岸关系；最后第五项，台湾和区域等地外交都有实质进展。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。