台湾政经：过去一年经济结构转型优先，民调起伏是必须付出的代价--总统

路透台北5月19日 - 台湾总统蔡英文周五表示，经济结构转型是新政府最优先的项目，台湾希望改变过去的生产模式，透过创新来提升产业的生产力和竞争力。至于民调起伏是预料中，也是必须付出的代价。

5月20日(周六)是蔡英文执政满周年，目前府方并未规划正式周年演说。蔡英文今日接见华文媒体记者时，对过去一年的新政府表现做出上述总结。

针对近期民调低落，她则在总统府新闻中回应称，〞我不是为民调做事，我是为台湾做事。民调的起伏是预料中，也是必须付出的代价。〞

她并指出，民调显示多数人都支持她，但是也表现出对她的不满意，“这些我都虚心接受。”

在各方关注的两岸关系方面，蔡英文强调，在促进区域和平稳定发展和妥善处理两岸关系方面，〞维持现状就是我们的主张。〞

她表示，台湾人民希望这是一个新的时代，盼望对岸的领导人能够正确解读去年选举的意义，以及从去年开始台湾不断释出的善意；两岸领导人如何共同来维持两岸的和平与繁荣，这才是新的课题。