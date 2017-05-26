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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 18:11 BJT

台湾数据：4月景气信号转弱为黄蓝灯，中止连九个月绿灯--国发会

路透台北5月26日 - 台湾国家发展委员会周五称，4月景气对策信号综合判断分数较上月减少3分至21分，灯号转为黄蓝灯，中止连续九个月呈现绿灯的走势。

国发会表示，4月景气灯号转呈黄蓝灯主要系海关出口值、机械及电机设备进口值及制造业营业气候测验点各减少1分所致。

国发会指出，变化主因包括台币汇率较上年同月升值6.5%，致以台币计价的进出口值年增率增幅缩减；加以适逢新旧产品交替期，供应链持续进行库存调整，汇率升值使厂商营收减少，致制造业营业气候测验点下降。考量汇率剧烈波动会影响以台币计价构成项目灯号分数，解读时须格外谨慎。

展望未来，国发会称，全球景气及贸易可望持续温和扩张，推升出口动能，惟须留意美国总统特朗普(川普)经贸新政，以及主要国家货币政策分歧加剧全球金融巿场波动等影响。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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