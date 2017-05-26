台湾数据：4月景气信号转弱为黄蓝灯，中止连九个月绿灯--国发会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月26日 - 台湾国家发展委员会周五称，4月景气对策信号综合判断分数较上月减少3分至21分，灯号转为黄蓝灯，中止连续九个月呈现绿灯的走势。
国发会表示，4月景气灯号转呈黄蓝灯主要系海关出口值、机械及电机设备进口值及制造业营业气候测验点各减少1分所致。
国发会指出，变化主因包括台币汇率较上年同月升值6.5%，致以台币计价的进出口值年增率增幅缩减；加以适逢新旧产品交替期，供应链持续进行库存调整，汇率升值使厂商营收减少，致制造业营业气候测验点下降。考量汇率剧烈波动会影响以台币计价构成项目灯号分数，解读时须格外谨慎。
展望未来，国发会称，全球景气及贸易可望持续温和扩张，推升出口动能，惟须留意美国总统特朗普(川普)经贸新政，以及主要国家货币政策分歧加剧全球金融巿场波动等影响。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为