台湾数据：5月景气信号连续二个月亮出景气走弱的黄蓝灯--国发会

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月27日 - 台湾国家发展委员会周二称，5月景气对策信号综合判断分数较上月减少1分，至20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。
国发会认为，未来全球经济前景持续乐观，加以行动装置创新升级效应，有利出口成长。但须注意美国升息及缩减资产负债表时程、全球贸保护主义与地缘政治紧张升温等国际潜存风险。
国发会表示，下半年半导体及相关供应链业者高阶制程投资可望延续，加以政府积极强化投资环境与落实预算执行，有助提振民间投资。民间消费在就业情势改善与暑假消费旺季的激励下，应可持稳，惟实质薪资增幅有限，恐约制部分成长力道。整体而言，各机构虽预测今年台湾经济表现将优于去年，但景气领先与同时指标持续下跌，显示景气虽持稳，但复苏动能不够强劲。
景气对策信号系以类似交通号志之五种不同信号灯表示目前景气状况，其中〞绿灯〞表示景气稳定、〞红灯〞表示景气热络、〞蓝灯〞表示景气低迷，至于〞黄红灯〞和〞黄蓝灯〞二者均为注意灯号。
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。