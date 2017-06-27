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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 16:28 BJT

台湾数据：5月景气信号连续二个月亮出景气走弱的黄蓝灯--国发会

路透台北6月27日 - 台湾国家发展委员会周二称，5月景气对策信号综合判断分数较上月减少1分，至20分，灯号已是连续第二个月呈现黄蓝灯，显见景气正由稳定转向低迷。

国发会认为，未来全球经济前景持续乐观，加以行动装置创新升级效应，有利出口成长。但须注意美国升息及缩减资产负债表时程、全球贸保护主义与地缘政治紧张升温等国际潜存风险。

国发会表示，下半年半导体及相关供应链业者高阶制程投资可望延续，加以政府积极强化投资环境与落实预算执行，有助提振民间投资。民间消费在就业情势改善与暑假消费旺季的激励下，应可持稳，惟实质薪资增幅有限，恐约制部分成长力道。整体而言，各机构虽预测今年台湾经济表现将优于去年，但景气领先与同时指标持续下跌，显示景气虽持稳，但复苏动能不够强劲。

景气对策信号系以类似交通号志之五种不同信号灯表示目前景气状况，其中〞绿灯〞表示景气稳定、〞红灯〞表示景气热络、〞蓝灯〞表示景气低迷，至于〞黄红灯〞和〞黄蓝灯〞二者均为注意灯号。

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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