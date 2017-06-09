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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:23 BJT

台湾新债：三菱东京日联银行30年美元零息债以4.15%定价--消息

路透台北6月9日 - 两位消息人士周五指出，日本三菱东京日联银行计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回、之后每三年执行赎回权(NC5*3)券以IRR(隐含年报酬率)4.15%定价。

消息人士称，该档零息债募资1.3亿美元，将于21日挂牌交易。

路透暂时无法联络到三菱东京日联银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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