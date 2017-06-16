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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:55 BJT

台湾新债：加拿大丰业银行30年美元零息债4.22%定价，规模1亿美元--消息

路透台北6月16日 - 两位消息人士周五指出，加拿大丰业银行计划在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.22%定价。

消息人士称，该档零息债募资1.0亿美元。

路透暂时无法联络到加拿大丰业银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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