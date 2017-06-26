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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 09:45 BJT

台湾新债：南山人寿将发70亿台币无到期日次顺位公司债，利率3.45%

路透台北6月26日 - 台湾大型保险公司--南山人寿公告将发行无到期日累积次顺位公司债，金额70亿台币，利率则定在3.45%，自6月29日正式发行；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

南山人寿去年已发行无到期日累积次顺位公司债250亿台币，票面利率为固定利率，自发行日起届满10年止，利率为3.5%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿此前于5月12日发行无到期日累积次顺位公司债，金额350亿台币，发行利率定在3.3%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 台湾资产第二大金控--富邦金控旗下富邦人寿也于4月21日发行65亿台币无到期日累积次顺位公司债，自发行日起届满10年止，利率为3.3%；发行届满10年后，若公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。(完)

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