台湾新债：台湾人寿将发无到期日次顺位公司债，利率暂定3.45%--消息

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月26日 - 三位市场消息人士周五透露，台湾消费金融龙头金控--中信金控旗下台湾人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，金额近150亿台币，发行利率暂定3.45%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。
中信金控此前代台湾人寿公告称，该案发行上限为150亿台币，依实际状况需求一次或分次发行；惟自发行日届满10年后得依法经主管机关核准后赎回。筹资用于强化财务结构及提升资本适足率。
针对路透查询，台湾人寿不愿对此评论。
台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿此前于5月12日发行无到期日累积次顺位公司债，金额350亿台币，发行利率定在3.3%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 台湾资产第二大金控--富邦金控旗下富邦人寿也于4月21日发行65亿台币无到期日累积次顺位公司债，自发行日起届满10年止，利率为3.3%；发行届满10年后，若公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。(完)
参看台湾债市相关新闻，请点选 (记者 詹静宜；审校)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为