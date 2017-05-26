台湾新债：台湾人寿将发无到期日次顺位公司债，利率暂定3.45%--消息

路透台北5月26日 - 三位市场消息人士周五透露，台湾消费金融龙头金控--中信金控旗下台湾人寿将发行无到期日累积次顺位公司债，金额近150亿台币，发行利率暂定3.45%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。

中信金控此前代台湾人寿公告称，该案发行上限为150亿台币，依实际状况需求一次或分次发行；惟自发行日届满10年后得依法经主管机关核准后赎回。筹资用于强化财务结构及提升资本适足率。

台湾资产最大金控--国泰金控旗下国泰人寿此前于5月12日发行无到期日累积次顺位公司债，金额350亿台币，发行利率定在3.3%；发行届满10年后，若该公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。 台湾资产第二大金控--富邦金控旗下富邦人寿也于4月21日发行65亿台币无到期日累积次顺位公司债，自发行日起届满10年止，利率为3.3%；发行届满10年后，若公司未赎回公司债，则票面利率加计1%。(完)