台湾新债：和硕将发行70亿台币无担保公司债，五年期利率1.06%--消息

路透台北6月7日 - 三位市场消息人士周三透露，台湾和硕 将发行70亿台币无 担保公司债，其中三年期、五年期、七年期发行利率分别定在0.91%、1.06%、1.20%，发行 金额分别为30亿、20亿及20亿台币。 中华信评授予和硕长期企业信用等级为twAA-。 路透目前暂未联络到和硕发言人对此进行评论。 和硕上月初公告，将发行不超过150亿台币无担保普通公司债，视发行市场状况一次或 分次发行，期限以不超过七年期为原则，募得价款用以偿还借款及充实营运资金。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 定价时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 和硕 2017年6月 1.06%/20亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台电 2017年6月 0.98%/80亿 Fitch AA- ------------------------------------------------------------ 南亚 2017年5月 1.03%/65亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 万海 2017年5月 1.55%/21亿 twA- ----------------------------------------------------------- 鸿海 2017年4月 1.12%/40亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 远东新 2017年4月 1.15%/50亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 长荣海运 2017年4月 1.05%/80亿 有担保 ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ----------------------------------------------------------- 远传 2017年3月 1.17%/45亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台电 2017年3月 1.13%/77.5亿 Fitch AA- ----------------------------------------------------------- 联电 2017年3月 1.15%/62亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 新光金 2017年2月 1.25%/50亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 日月光 2016年12月下旬 1.25%/37亿 Fitch A+(twn) ----------------------------------------------------------- 远传 2016年12月下旬 1.17%/52亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 长荣航空 2016年11月底 1.07%/85亿 有银行担保 ----------------------------------------------------------- 鸿海 2016年10月中 0.83%/9亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 台聚 2016年10月中 0.80%/20亿 twA- ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2016年9月中 0.72%/38亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 亚泥 2016年8月底 0.80%/60亿 twA ----------------------------------------------------------- 华航 2016年8月中 1.08%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 正新 2016年8月初 0.71%/50亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 鸿海 2016年7月中 0.73%/23亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 南亚 2016年7月初 0.68%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 鸿海 2016年5月底 0.80%/21亿 twAA+ ----------------------------------------------------------- 万海 2016年5月底 1.18%/30亿 twA- ----------------------------------------------------------- 中龙 2016年5月初 0.89%/54亿 twA+ ----------------------------------------------------------- 远东新世纪 2016年4月底 0.88%/60亿甲券 twA+ *IRR 0.95%/20亿乙券 twA+ ----------------------------------------------------------- 华航 2016年4月中 1.19%/50亿 twBBB+ ----------------------------------------------------------- 注：*票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。(完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 詹静宜；审校 张喜良)