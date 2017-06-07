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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 11:28 BJT

台湾新债：和硕将发行70亿台币无担保公司债，五年期利率1.06%--消息

    路透台北6月7日 - 三位市场消息人士周三透露，台湾和硕         将发行70亿台币无
担保公司债，其中三年期、五年期、七年期发行利率分别定在0.91%、1.06%、1.20%，发行
金额分别为30亿、20亿及20亿台币。
    
    中华信评授予和硕长期企业信用等级为twAA-。
    
    路透目前暂未联络到和硕发言人对此进行评论。
    
    和硕上月初公告，将发行不超过150亿台币无担保普通公司债，视发行市场状况一次或
分次发行，期限以不超过七年期为原则，募得价款用以偿还借款及充实营运资金。
   
    以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况：    
    
    公司        定价时间     发行利率/金额(台币)   信用评等         
    ===========================================================
    和硕        2017年6月         1.06%/20亿         twAA-
             
    ----------------------------------------------------------- 
    台电        2017年6月         0.98%/80亿        Fitch AA-
    ------------------------------------------------------------
    南亚        2017年5月         1.03%/65亿          twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    万海        2017年5月         1.55%/21亿          twA-  
             
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2017年4月         1.12%/40亿          twAA+
             
    -----------------------------------------------------------
    远东新      2017年4月         1.15%/50亿          twA+
             
    -----------------------------------------------------------
    统一        2017年4月         1.05%/50亿          twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    长荣海运    2017年4月         1.05%/80亿         有担保
             
    -----------------------------------------------------------
    台塑        2017年4月         1.09%/33亿         twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    中租迪和    2017年4月         1.35%/17亿        Fitch A
    -----------------------------------------------------------
    远传        2017年3月         1.17%/45亿         twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    台电        2017年3月         1.13%/77.5亿     Fitch AA-
    -----------------------------------------------------------
    联电        2017年3月         1.15%/62亿         twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    新光金      2017年2月         1.25%/50亿         twA+
              
    -----------------------------------------------------------
    日月光      2016年12月下旬    1.25%/37亿      Fitch A+(twn)
             
    -----------------------------------------------------------
    远传        2016年12月下旬    1.17%/52亿          twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    长荣航空    2016年11月底      1.07%/85亿        有银行担保
             
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年10月中      0.83%/9亿           twAA+
             
    -----------------------------------------------------------
    台聚        2016年10月中      0.80%/20亿          twA-           
             
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2016年9月中      0.72%/38亿           twA+           
             
    -----------------------------------------------------------
    亚泥        2016年8月底      0.80%/60亿           twA
             
    ----------------------------------------------------------- 
    华航        2016年8月中      1.08%/50亿           twBBB+
             
    -----------------------------------------------------------
    正新        2016年8月初      0.71%/50亿           twA+
             
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年7月中      0.73%/23亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    南亚        2016年7月初      0.68%/50亿           twAA-
             
    -----------------------------------------------------------
    鸿海        2016年5月底      0.80%/21亿           twAA+
    -----------------------------------------------------------
    万海        2016年5月底      1.18%/30亿           twA-
             
    -----------------------------------------------------------
    中龙        2016年5月初      0.89%/54亿           twA+
    -----------------------------------------------------------
    远东新世纪  2016年4月底      0.88%/60亿甲券       twA+
                            *IRR 0.95%/20亿乙券       twA+                    
    -----------------------------------------------------------
    华航        2016年4月中      1.19%/50亿           twBBB+
    -----------------------------------------------------------
    
    注：*票面利率为0%并具隐含年利率(IRR)为0.95%。(完)
    
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 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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