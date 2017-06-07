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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 15:03 BJT

台湾新债：墨西哥电力计画在台发行30年债券，以5.0%以上询价--消息

路透台北6月7日 - 两位消息人士周三指出，墨西哥国家电力公司(CFE)计画首度来台湾发行30年期固定利率债券，五年内不赎回券(NC5*1)以5.0%以上进行询价。

消息人士称，墨西哥国家电力预计发债金额在5亿美元以上。

路透暂时无法联络到墨西哥国家电力对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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